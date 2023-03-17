Набиуллина предупредила о рисках из-за замедления мировой экономики

Набиуллина предупредила об инфляционном давлении и рисках для российского экспорта

Ситуация в американских и европейских банках не влияет на российский финсектор напрямую, но может привести к падению спроса на российский экспорт. Об этом на пресс-конференции Центробанка предупредила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее цитирует «Интерфакс».

По словам главы ЦБ, сложившаяся ситуация осложняет для центральных банков стран Запада балансировку между целями денежно-кредитной политики и рисками для финансовой стабильности. Все это может привести к замедлению мировой экономики, снижению спроса на экспортируемые товары и, как следствие, оказать на Россию дополнительное инфляционное давление.

Объем экспорта российских товаров остается ниже уровня 2022 и 2021 годов. Внешние условия ухудшились из-за новых ограничений для российской внешней торговли, добавила Набиуллина. Тем не менее для доставки экспортных и импортных товаров появляются новые маршруты, а узкие места в транспортной инфраструктуре расширяются.

Благоприятно повлиять на российскую и мировую экономики может снятие ковидных ограничений в Китае. Для России это может означать активизацию взаимной торговли, появление новых возможностей для товарооборота и туризма.

По данным Евростата, в 2022 году товарооборот России и Евросоюза вырос на 2,3 процента, до 258,6 миллиарда евро, что стало максимумом с 2014 года. Импорт российских товаров в Европу стал больше на четверть и достиг 203,4 миллиарда евро. При этом ввоз товаров из ЕС в Россию снизился на 38,1 процента. Он составил 55,2 миллиарда евро — это минимум с 2005 года. Дефицит ЕС в торговле с Москвой достиг рекордных 148,2 миллиарда евро, что вдвое больше, чем годом ранее.