На Украине мужчина пришел в суд с гранатой

УНИАН: в украинском городе Черновцы мужчина пришел в суд с гранатой и угрожал взорвать ее

На Украине в городе Черновцы мужчина пришел в суд с гранатой и угрожал взорвать ее, предположительно, из-за приговора сыну. Об этом в Telegram сообщило украинское агентство УНИАН.

«В Черновцах мужчина пришел с гранатой в апелляционный суд и угрожает ее взорвать. По неофициальным данным местных журналистов, его сына приговорили к пяти годам тюрьмы», — сказано в публикации. Уточняется, что рядом со зданием суда находится школа, из которой детей эвакуировали в подвал.

Позднее украинское издание «Общественное» («Суспильне») сообщило со ссылкой на начальника нацполиции области Руслана Дударца, что мужчина согласился сдать гранату и травматический пистолет, который он также имел при себе. Как отмечается, его сыну изменили меру пресечения на взятие под стражу. По информации издания, людей из здания суда не эвакуировали, так как не могли сделать это безопасно, а территорию вокруг оградили. Дударец добавил, что мужчина является военнослужащим.

Ранее в Хакасии автослесарь пришел к судебным приставам с «гранатой». Как сообщалось, мужчина задолжал алименты, поехал к приставам и взял предмет, похожий на боеприпас. ОМОН проверил находку и оказалась, что это хлопушка из охотничьего магазина, которая внешне похожа на РГД-5. Вскоре мужчину отпустили.