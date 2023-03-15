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13:04, 15 марта 2023Силовые структуры

Задолжавший алименты россиянин пришел к судебным приставам с «гранатой»

В Хакасии задолжавший алименты автослесарь пришел к судебным приставам с «гранатой»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Хакасии автослесарь пришел к судебным приставам с «гранатой». Об этом в среду, 15 марта, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, мужчина задолжал алименты и поехал к приставам. С собой он взял предмет, похожий на боеприпас. Его заметили и вызвали силовиков. Фигурант объяснил, что это не граната, и он всегда носит предмет с собой.

ОМОН проверил находку и подтвердил слова россиянина. Это оказалась хлопушка из охотничьего магазина, которая внешне похожа на РГД-5. Вскоре мужчину отпустили.

Ранее стало известно, что на Ставрополье пятеро посетителей бара в городе Изобильный пострадали из-за взрыва гранаты.

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Екатерина Власова
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