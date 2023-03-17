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12:49, 17 марта 2023Силовые структуры

Двух россиян приговорили к срокам за убийство и расчленение приятеля

На Урале осудили мужчин, зарезавших знакомого в ванне и расчленивших его тело лобзиком

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Свердловский областной суд приговорил к 17 и 16 годам лишения свободы двух 26-летних уральцев за убийство приятеля. Об этом в пятницу, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчины признаны виновными в зависимости от роли и степени участия по пункту «ж» части 2 стать 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и части 1 статьи 119 («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 6 декабря 2021 фигуранты выпивали с двумя товарищами в квартире потерпевшего на улице Строителей. Там обвиняемые решили убить хозяина квартиры, взяли два ножа и позвали друзей в ванну покурить. Они понимали, что их четвертый знакомый может защитить жертву. Тогда один из фигурантов пригрозил ему расправой и вонзил нож в живот, а затем порезал кисти рук.

Потерпевший не мог сбежать, так как дверь была заперта изнутри ключом. Затем россияне напали на хозяина и зарезали его. 7 декабря обвиняемые взяли нож, электрический лобзик и расчленили тело друга. Они спрятали его голову в холодильнике, а внутренние органы смыли в канализацию или мусорные баки. Остальные части тела погибшего сообщники расфасовали по пакетам, отнесли в промзону завода и сожгли.

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Екатерина Власова
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