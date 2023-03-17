Назван срок заключения Азовского моря в автомобильное кольцо

Хуснуллин: Азовское море будет полностью взято в автомобильное кольцо в 2024 году

Азовское море собираются полностью заключить в автомобильное кольцо к концу 2024 года. Такой срок назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

Замглавы кабмина отметил, что речь идет о полноценной трассе подъезда к Керченскому мосту, которую поручил построить президент Владимир Путин. «Могу с уверенностью сказать, что у нас дорога М-4 "Дон" с обходом Аксая в этом году будет завершена. Обход Краснодара в этом году будет завершен. В конце 2023 года у нас часть участка от Краснодара до Керченского моста, и в 2024 еще часть до Керченского моста, будет полностью построена четырехполосная новая дорога», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что таким образом Азовское море будет полностью заключено в автомобильное кольцо.

Ранее Путин объявил о решении продлить скоростную автодорогу М12 Москва — Казань. Мегатрассу собираются расширить до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе — до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан, Монголию и Китай.По словам президента, это поможет выстраивать новые логистические коридоры и расширить экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии.

