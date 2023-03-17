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10:03, 17 марта 2023Из жизни

Женщина выиграла в лотерею и осталась без денег

Des Moines Register: банк оставил победительницу лотереи без крупного выигрыша

Фото: Emiliano Vittoriosi / Unsplash

Жительница американского города Де-Мойн, штат Айова, выиграла в лотерею, но осталась без денег, так как банк отказался обналичить ее приз. Об этом сообщает Des Moines Register.

33-летняя Вероника Круз решила купить несколько билетов моментальной лотереи после рабочей смены. Один из них принес ей крупный выигрыш — 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей). Она не могла поверить в свою удачу и повторно отсканировала билет при помощи мобильного телефона. Получив повторное подтверждение, женщина разбудила детей и рассказала им хорошую новость.

Когда победительница лотереи попыталась обналичить чек на выигрыш, то столкнулась с проблемой. Банк Chase Bank счел ее обращение мошеннической операцией и заморозил счет. Кроме того, ее дебетовая карта была аннулирована.

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Хотя организаторы лотереи подтвердили легальность чека и опубликовали новость о победительнице в своих соцсетях, банк до сих пор не согласился обналичить его. Представительница лотереи сообщила, что задержка с получением крупного выигрыша из-за тщательной проверки чека — это стандартная процедура, но подобная ситуация сложилась впервые.

Если банк так и не обналичит чек, Круз придется обратиться в штаб-квартиру лотереи с просьбой аннулировать его и выпустить новый, а затем открыть счет в другом банке и снова ждать, пока чек будет обналичен.

Ранее сообщалось, что семейная пара из канадского города Принс-Джордж сыграла в лотерею и сорвала крупный джекпот, но осталась без выигрыша из-за собственной нерасторопности. Женщина при помощи своего мобильного телефона проверила билет через приложение лотереи и узнала, что срок его годности истек пять дней назад.

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Алиса Дмитриева
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