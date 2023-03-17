Обвиненный в домогательствах комик продал дом в убыток

Стенд-ап комик Луи Си Кей продал дом в Нью-Йорке за $6,5 млн

Американский стенд-ап комик Луи Си Кей продал дом в США в убыток. Обвиненный в сексуальных домогательствах в конце 2017 года артист получил за таунхаус в нью-йоркском жилом районе Сохо 5,8 миллиона долларов (около 447,4 миллиона рублей), сообщает New York Post.

Объект был выставлен на продажу в сентябре 2022 года, изначальная цена составила 8,49 миллиона долларов. В октябре стоимость дома снизили до 7,5 миллиона долларов, а в декабре — до 6,5 миллиона. Именно столько за недвижимость заплатил сам Луи Си Кей.

Внутри трехэтажного таунхауса XIX века постройки пять спален и три ванные комнаты. Всего в доме 13 комнат, включая две гостиные и офис. Интерьер отличается большим количеством ярких деталей и элементов из дерева. Некоторые помещения оснащены камином.

Ранее в марте дом в убыток продала певица Бритни Спирс. Артистка получила за жилье в калифорнийском городе Калабасас 10,1 миллиона долларов — более чем на два миллиона меньше, чем Спирс и ее муж Сэм Асгари отдали за объект в 2012 году.