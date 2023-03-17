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23:39, 17 марта 2023Бывший СССР

В Британии рассказали об использовании ВСУ столетних пулеметов

The Telegraph: ВСУ в районе Артемовска используют пулеметы «Максим» XIX века

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на передовой в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) используют пулеметы XIX века из-за дефицита современного вооружения. Об этом стало известно британской газете The Telegraph.

«Солдаты в бункерах стреляют из пулеметов "Максим", которые ассоциируются с колониальной эпохой и Первой мировой войной, на фоне нехватки современного оружия», — отмечает издание. Уточняется, что темп стрельбы составляет 600 выстрелов в минуту.

Как рассказал газете украинский военный 27-летний Владислав, он часто видел «Максим» на стационарных позициях. Собеседник назвал столетние пулеметы грозным оружием, которое может быть довольно эффективным в умелых руках.

Ранее сообщалось, что на Украине в начале 2022 года из консервации достали свыше 30 тысяч столетних пулеметов «Максим».

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Марина Совина
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