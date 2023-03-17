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02:49, 17 марта 2023Экономика

Стало известно о возможной передаче петербургского завода Toyota ФГУП «НАМИ»

Мантуров анонсировал возможную передачу петербургского завода Toyota ФГУП «НАМИ»
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Завод японского автоконцерна Toyota в Петербурге могут передать научному центру — ФГУП «НАМИ», об этом рассказал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

По его словам, производство на предприятии было приостановлено еще 4 марта 2022 года. Осенью стало известно о закрытии завода, так как появились проблемы с поставками необходимых комплектующих. «Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ», — анонсировал возможную передачу Мантуров.

В декабре сообщалось, что завод Toyota после приостановки работы проходит процедуру консервации. Toyota заявила о решении закрыть завод в поселке Шушары в Петербурге, который работал в стране 15 лет, в конце сентября.

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Марина Совина
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