Муж и жена оказались братом и сестрой

Мужчина узнал о близком родстве с женой после ДНК-теста

Пользователь Reddit утверждает, что он и его жена оказались единокровными братом и сестрой. Они узнали о близком родстве лишь после того, как завели детей, сообщает издание Daily Mirror.

Мужчина, который, по всей видимости, живет в США, был усыновлен в младенческом возрасте. Восемь лет назад во время командировки в соседний штат он встретил девушку, у них завязались близкие отношения. Вскоре он смог договориться о переводе по работе и перебрался к ней. Пара поженилась, и у них родилось двое детей.

После рождения младшего сына женщине понадобилась пересадка почки. Никто из ее близких родственников не подходил в качестве донора. Тогда муж решил испытать удачу и сделать тест ДНК, чтобы убедиться в совместимости органов. На следующий день врачи сообщили ему, что он идеально подходит на роль донора.

А потом доктор сказал что-то насчет дополнительного исследования из-за результатов анализа человеческого лейкоцитарного антигена. Я ничего такого не заподозрил и согласился

женившийся на сестре мужчина

Результаты дополнительных анализов показали «аномально высокий процент совпадения». Доктор объяснил мужчине, что из-за того, как передается ДНК, гены ребенка и родителя могут совпадать максимум до 50 процентов, а вот у братьев и сестер совпадение генов может достигать 100 процентов.

Да, мы близкие родственники, я не шучу. Я не знаю, как быть дальше. Я понимаю, насколько это противоестественно, но она моя жена и у нас двое детей женившийся на сестре мужчина

Когда отчаявшийся мужчина поделился историей в соцсетях, пользователи успокоили его. Большинство из них сказали, что раз у пары уже есть дети, и они здоровы, то нет смысла разрушать брак.

Ранее сообщалось о беременной женщине из Великобритании, чей муж оказался ее родственником. Она узнала об этом, когда зашла на генеалогический сайт и обнаружила, что имена их бабушек совпадают.