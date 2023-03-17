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17:21, 17 марта 2023Мир

В Белом доме понадеялись на контакт Си Цзиньпина с Зеленским

В Белом доме понадеялись, что Си Цзиньпин поговорит с Зеленским после встречи с Путиным

Фото: GREG BAKER / Reuters

Председателю КНР Си Цзиньпину следует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Надежду на такой сценарий выразил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.

Отмечается, что представитель Белого дома сделал такое заявление после того, как стало известно о предстоящей встрече китайского политика с главой России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалась, что визит главы КНР в Москву состоится в закрытом режиме 20 марта, на следующий день у двух лидеров намечены официальные переговоры.

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Виктория Кондратьева
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