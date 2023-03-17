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16:16, 17 марта 2023Мир

Британия посоветовала тему для разговора Си Цзиньпина с Путиным

Представитель премьера Британии посоветовал Си Цзиньпину призвать Путина вывести войска
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Председателю КНР Си Цзиньпину следует поговорить с президентом России Владимиром Путиным о выводе войск с Украины, такую тему посоветовал представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака. Его слова приводит Sky News.

«Мы ясно даем понять, что любая сделка о мире, которая не основана на суверенитете Украины и ее самоопределении, в принципе не является мирной сделкой. Поэтому мы продолжим призывать Китай, как мы делали это раньше, присоединиться к другим странам по всему миру и побудить Путина вывести войска», — сказал он.

По его словам, если Китай хочет играть подлинную роль в восстановлении суверенитета Украины, то Лондон будет это приветствовать.

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Виктория Кондратьева
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