Британия посоветовала тему для разговора Си Цзиньпина с Путиным

Представитель премьера Британии посоветовал Си Цзиньпину призвать Путина вывести войска

Председателю КНР Си Цзиньпину следует поговорить с президентом России Владимиром Путиным о выводе войск с Украины, такую тему посоветовал представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака. Его слова приводит Sky News.

«Мы ясно даем понять, что любая сделка о мире, которая не основана на суверенитете Украины и ее самоопределении, в принципе не является мирной сделкой. Поэтому мы продолжим призывать Китай, как мы делали это раньше, присоединиться к другим странам по всему миру и побудить Путина вывести войска», — сказал он.

По его словам, если Китай хочет играть подлинную роль в восстановлении суверенитета Украины, то Лондон будет это приветствовать.