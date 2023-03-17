Железнодорожную часть Крымского моста пообещали восстановить раньше срока

В правительстве пообещали восстановить железнодорожную часть Крымского моста раньше срока

Восстановить железнодорожную часть Крымского моста получится раньше срока. С таким обещанием выступил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин, сообщает в пятницу, 17 марта, ТАСС.

«Вы ставили срок до 1 июля, сегодня уже уверенно могу сказать, что наверняка закончим раньше», — сказал он на совещании с участием президента России Владимира Путина по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Как сообщалось ранее 17 марта, президент России Владимир Путин заявил, что работы по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены точно в срок.