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18:18, 17 марта 2023Россия

Железнодорожную часть Крымского моста пообещали восстановить раньше срока

В правительстве пообещали восстановить железнодорожную часть Крымского моста раньше срока

Фото: Пресс-служба Росавтодор / РИА Новости

Восстановить железнодорожную часть Крымского моста получится раньше срока. С таким обещанием выступил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин, сообщает в пятницу, 17 марта, ТАСС.

«Вы ставили срок до 1 июля, сегодня уже уверенно могу сказать, что наверняка закончим раньше», — сказал он на совещании с участием президента России Владимира Путина по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Как сообщалось ранее 17 марта, президент России Владимир Путин заявил, что работы по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены точно в срок.

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Игорь Дмитров
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