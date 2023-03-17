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17:26, 17 марта 2023Россия

Путин заверил в восстановлении Крымского моста в срок

Путин выразил уверенность, что восстановление Крымского моста завершится в срок

Фото: Пресс-служба Росавтодор / РИА Новости

Работы по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены точно в срок. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Его [моста] восстановление после террористической атаки продолжается и, уверен, будет завершен этот процесс, эта работа будет завершена в срок», — заверил он в ходе совещания по вопросам развития Крыма и Севастополя.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста завершен. По его словам, до конца апреля планируется заменить еще один поврежденный пролет.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета. Как заявил Путин, заказчиками и исполнителями теракта были спецслужбы Украины.

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Алина Гончарова
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