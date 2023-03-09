В правительстве заявили о завершении части ремонтных работ на Крымском мосту

Вице-премьер Хуснуллин: завершен монтаж 1-го пролета железнодорожной части Крымского моста

Монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста завершен. О процессе ремонтных работ сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в Telegram.

По данным вице-председателя правительства, на мосту работают 260 человек и 29 единиц техники. Он отметил, что до конца апреля планируется заменить еще один поврежденный пролет. «После чего можно будет переходить к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения», — раскрыл детали Хуснуллин.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября 2022 года. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

12 октября 2022 года ФСБ завершила расследование теракта на Крымском мосту. Выяснилось, что организатором взрыва является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. За соучастие в подготовке теракта были задержаны восемь человек: пять граждан России, трое граждан Украины и Армении. Организаторы теракта закамуфлировали взрывное устройство в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой. Пятеро фигурантов уголовного дела отказались признать вину.

