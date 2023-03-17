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18:52, 17 марта 2023Забота о себе

Россиянам подсказали способ начать вести здоровый образ жизни и не забросить его

Нутрициолог Свиридова назвала здоровые установки половиной успеха на пути к ЗОЖ

Фото: Unsplash

Россиянам дали совет, как начать вести здоровый образ жизни и не забросить его. Нутрициолог Елена Свиридова в беседе с Life рассказала, что переход на правильное питание и активный образ жизни потребует терпения и создания новых установок.

Она отметила, что отказаться от пагубных пристрастий бывает непросто. Половиной успеха на пути к ЗОЖ Свиридова назвала внутренний настрой и здоровые установки. Кроме того, для формирования новых привычек следует запастись терпением. «Доказано, что на формирование привычки уходит 21 день. Это время необходимо перетерпеть, пересилить свою тягу к вредным продуктам, зато потом здоровый образ жизни будет даваться легко и просто», — объяснила нутрициолог.

Одной из главных здоровых привычек эксперт считает активный образ жизни. Спорт, по ее словам, улучшает кровообращение, помогает бороться с усталостью и повышает энергичность. Главное, уверена Свиридова, выбрать активность по душе, чтобы каждый день приносил удовольствие и радость.

Еще одна важная привычка — пить достаточно жидкости, а также включить в рацион больше цитрусовых, зелени и овощей, так как в этих продуктах содержится огромное количество витаминов и полезных элементов. Помимо этого, специалистка предлагает сократить потребление соли, заменив ее на более безопасные для здоровья травы и специи. Свиридова также советует есть фрукты и натуральный шоколад вместо сахара.

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Екатерина Улитина
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