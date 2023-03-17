Диетолог назвала грозящие набором веса популярные ЗОЖ-продукты

Диетолог Тихомирова: сухофрукты, орехи и соки ведут к набору веса вместо похудения

Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова предупредила о продуктах, которые популярны при попытках вести здоровый образ жизни (ЗОЖ), однако на самом деле ведут к набору веса. Ее цитирует издание Life.ru.

Среди грозящих набором веса ЗОЖ-продуктов она назвала сухофрукты — курагу, инжир и чернослив. «Например, в 100 граммах любых сухофруктов содержится от 50 до 80 граммов сахара. 100 граммов сухофруктов — это одна горсть. А суточная норма сахара при похудении — 100 граммов», — сказала диетолог.

Кроме того, по ее словам, к увеличению веса может привести употребление орехов в дозе больше чем 20-30 граммов за раз, а также пакетированных и свежевыжатых соков. «Сахар растительного происхождения — глюкоза, фруктоза, сахароза — это тот же самый сахар, который при избыточном употреблении чреват лишними килограммами», — предупредила диетолог. Она предложила заменить соки свежими фруктами, так как в них есть клетчатка.

Диетолог призвала соблюдать умеренность и заправляя салаты маслом, так как в 100 граммах растительного масла (это примерно семь ложек) содержится примерно 900 килокалорий.

К увеличению веса, продолжила она, ведет и употребление популярных сейчас высококалорийных мюслей без глютена из рисовой, гречневой и кукурузной крупы. В них часто добавляют сухофрукты, орешки, кусочки шоколада, что дополнительно увеличивает калорийность продукта, предупредила Тихомирова. К мешающим похудению продуктам она отнесла также бездрожжевой и безглютеновый хлеб.

Ранее диетолог Наталья Круглова указала на главное условие успешного похудения. Эксперт объяснила, что калорий с пищей должно поступать меньше, чем организм расходует, и предложила предпринять для достижения такого результата два действия.