Депутат Госдумы дал советы по выращиванию репы после выступления Путина

Председатель Союза дачников Чаплин посоветовал европейцам выращивать репу в рыхлой почве

Для получения большого урожая репы необходимо выращивать ее в рыхлой и слабокислой почве. Советы по выращиванию корнеплода после выступления президента Владимира Путина на съезде РСПП дал европейцам депутат Государственной думы, председатель Союза дачников Никита Чаплин, сообщает Life.ru.

Секрет хорошего урожая репы, по мнению Чаплина, кроется в благоприятном для ее выращивания российском климате, а также соблюдении определенных правил. «Главное правило выращивания репы: большой урожай крупных и сочных корнеплодов можно получить только на рыхлой почве. Репа не будет расти в глинистой почве. Второе правило: репа предпочитает слабокислые почвы, поэтому землю надо обязательно присыпать золой. Это главное удобрение. Поливать растение нужно всего один-два раза в неделю», — сказал Чаплин.

Эксперт посоветовал европейцам присмотреться к репе как к хорошей альтернативе огурцам и помидорам, которые стали им не по карману. Среди полезных свойств корнеплода — удовлетворение потребности организма в витамине С, снижение риска развития рака и сахарного диабета, укрепление иммунитета и налаживание работы обмена веществ. Депутат добавил, что Россия готова протянуть руку помощи европейским странам и поделиться с ними репой.

Чаплин отметил, что в России, на «матушке-земле русской», урожай репы особенно хорош, ведь его собирают два раза за сезон. «Уверен, в количестве урожая репы нас никто не сможет победить», — заключил он.

Днем ранее президент Владимир Путин на съезде РСПП поделился информацией о том, что руководство стран Запада предложило своему населению есть репу вместо салатов по причине кризиса. Однако он добавил, что даже за репой им придется обращаться к России, так как урожайность этого корнеплода в нашей стране сильно превышает европейские показатели.