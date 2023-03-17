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20:40, 17 марта 2023Среда обитания

Россиянин заработал десятки миллионов на жилье и попал под суд

Житель Краснодара продал квартиры в самострое на 48 миллионов рублей и попал под суд

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Житель Краснодара нашел необычный способ заработать на жилье — незаконно построил многоквартирный дом и продавал в нем квартиры. В результате получивший десятки миллионов рублей лжебизнесмен попал под суд, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

По данным следователей, 43-летний мужчина построил в поселке Российском пятиэтажный многоквартирный дом, не получив разрешительных документов. Затем краснодарец зарегистрировал право собственности на квартиры и нежилые помещения — документы он оформил на себя и своих родственников, выдав их за членов строительного кооператива.

После квартиры начали продавать людям. В общей сложности мужчина получил 48 миллионов рублей. На нарушителя завели уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Если вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее под суд попал житель Рязани, который трижды пытался продать квартиру, обманывая покупателей. Мужчина брал у людей аванс по сделке и переставал выходить на связь. Отмечается, что квартира на проезде Речников досталась обвиняемому в наследство от отца. Когда у 47-летнего россиянина возникли финансовые трудности, он решил подзаработать на недвижимости, выставив ее на продажу.

Нина Ташевская
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