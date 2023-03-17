Скунсы вторглись в школу и вынудили учеников покинуть здание

CTV News: ученикам в Канаде пришлось эвакуироваться из школы из-за запаха скунсов

Ученикам школы в канадском городе Виннипег, провинция Манитоба, пришлось экстренно эвакуироваться из здания из-за вторжения скунсов. Об этом сообщает CTV News.

Ученики начальной школы были вынуждены покинуть свои классы из-за неприятного запаха, который оставили оказавшиеся на территории учебного учреждения скунсы. Детей временно перевели в другие помещения в том же районе. Авторы объявления подчеркнули, что в выделяемом скунсами веществе нет токсичных веществ, однако его запах неприятен для большинства людей.

Оказалось, что зверьки проникли в пространство под полом школы. На входной двери в учебное учреждение сотрудники школы повесили уведомление, из которого следует, что изгнать животных оказалось непростой задачей. Уроки пришлось проводить в помещениях в расположенных поблизости районном клубе, детском центре, библиотеке и другой школе.

Руководство школы предположило, что ситуация улучшится через несколько дней, и заявило, что семьи будут уведомлены о развитии событий.

Ранее сообщалось, что нога жительницы американского штата Северная Каролина покрылась язвами после того, как женщина попыталась сбежать от разъяренного скунса и ударилась о лестницу. Через месяц после ушиба на ноге появились страшные раны, напоминающие, по ее словам, укус зомби.

