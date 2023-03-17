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09:58, 17 марта 2023Россия

Россиянин устроил ДТП, бросил труп подростка в автомобиле и сбежал

РЕН ТВ: в Абакане водитель устроил ДТП, бросил труп подростка-пассажира в авто и сбежал

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Абакане водитель устроил ДТП, бросил труп подростка-пассажира в автомобиле и сбежал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, авария произошла в ночь на пятницу, 17 марта, на улице маршала Жукова. Россиянин не справился с управлением. Он протаранил опору уличного освещения и забор.

В этот момент в салоне машины находились двое молодых людей — 16-летний подросток и 19-летний юноша. От полученных травм подросток умер на месте.

Его старшего друга госпитализировали с травмой брюшной полости и грудной клетки, ушибами внутренних органов и переломами.

7 марта сообщалось, что в Нижнекамске водитель легковушки устроил смертельное ДТП с участием автобуса.

28-летний россиянин за рулем «Лады-Калины» не справился с управлением. Машину занесло, она вылетела на встречную полосу и врезалась в автобус Yutong. В управлении ГИБДД по Республике Татарстан позже рассказали, что в салоне автобуса пассажиров в момент случившегося не было.

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Анна Щербакова
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