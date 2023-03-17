Экс-глава Туркмении предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Экс-глава Туркмении Бердымухамедов предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Выдвинуть президента Турции Реджепа Эрдогана на Нобелевскую премию мира предложил бывший президент Туркмении, председатель Народного совета страны Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщает РИА Новости.

Это произошло в рамках выступления туркменского политика на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре. Как заявил Бердымухамедов, он уже 22 года знаком с Эрдоганом, который является политическим лидером мирового уровня.

Глава Турции, по словам туркменского политика, проводит большую работу для обеспечения мира для всех мусульманских народов, а также для безопасного и устойчивого развития в региональном и глобальном масштабе.

«Исходя из этого, предлагается выдвинуть президента Турецкой Республики на Нобелевскую премию мира, и мы полностью поддерживаем все соответствующие предложения. Он является руководителем, достойным этой международной премии», — сказал Бердымухамедов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что десятый саммит ОТГ пройдет в октябре в казахском городе Туркестан. Он отметил, что осенью республике перейдет председательство в организации.