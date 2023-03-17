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09:05, 17 марта 2023Бывший СССР

Экс-глава Туркмении предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Экс-глава Туркмении Бердымухамедов предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира
Гурбангулы Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Выдвинуть президента Турции Реджепа Эрдогана на Нобелевскую премию мира предложил бывший президент Туркмении, председатель Народного совета страны Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщает РИА Новости.

Это произошло в рамках выступления туркменского политика на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре. Как заявил Бердымухамедов, он уже 22 года знаком с Эрдоганом, который является политическим лидером мирового уровня.

Глава Турции, по словам туркменского политика, проводит большую работу для обеспечения мира для всех мусульманских народов, а также для безопасного и устойчивого развития в региональном и глобальном масштабе.

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«Исходя из этого, предлагается выдвинуть президента Турецкой Республики на Нобелевскую премию мира, и мы полностью поддерживаем все соответствующие предложения. Он является руководителем, достойным этой международной премии», — сказал Бердымухамедов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что десятый саммит ОТГ пройдет в октябре в казахском городе Туркестан. Он отметил, что осенью республике перейдет председательство в организации.

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Алевтина Запольская
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