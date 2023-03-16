В Казахстане пройдет саммит Организации тюркских государств

Десятый саммит Организации тюркских государств пройдет в октябре в казахском Туркестане

Десятый саммит Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в октябре в казахском городе Туркестан. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в ходе внеочередного саммита ОТГ в Анкаре, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что осенью республике перейдет председательство в организации. «Мы планируем провести ряд значимых мероприятий в этот период», — добавил он.