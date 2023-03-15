Токаев и Жапаров поучаствуют в саммите Организации тюркских государств в Турции

Лидер Казахстана Токаев и глава Киргизии Жапаров поучаствуют в саммите тюркских государств

Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Турции, передает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря киргизского лидера Эрбола Султанбаева.

Также на саммит отправится президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который, как заявляется, встретится с Эрдоганом.

«16 марта президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совершит рабочий визит в Анкару для участия во внеочередном саммите ОТГ», — сообщили в пресс-службе лидера Казахстана.

Мероприятие планируют посвятить управлению чрезвычайными ситуациями, оказанию гуманитарной помощи и укреплению взаимодействия в условиях стихийных бедствий.

Ранее Токаев призвал внимательнее относиться к установке памятников деятелям эпохи СССР в Казахстане. По его словам, в стране продолжается практика установки монументов и бюстов в том числе тем личностям, которые принимали участие в массовых репрессиях.

