Глава Казахстана Токаев призвал быть внимательнее при установке памятников деятелям СССР

Следует внимательнее относиться к установке памятников деятелям эпохи СССР в Казахстане, призвал глава республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в стране продолжается практика установки монументов и бюстов в том числе тем личностям, которые принимали участие в массовых репрессиях.

«Придумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы на эту тему или не подтверждают, или полностью отсутствуют. Группы активистов буквально заставляют наших граждан верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого», — сказал Токаев.

Он также отметил, что в стране все чаще устанавливают памятники деятелям, известным лишь в одном регионе Казахстана. «Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество. Этот вопрос требует пристального внимания», — подчеркнул президент.

Ранее вице-премьер Казахстана Алтай Кульгинов заявил, что к 2025 году в стране намерены сменить три тысячи «идеологически устаревших» названий городов и улиц. По его словам, в рамках соответствующей дорожной карты уже изменены названия 68 населенных пунктов и 572 их составные части.