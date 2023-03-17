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15:50, 17 марта 2023Бывший СССР

Российские военные закрепились в зданиях завода в Артемовске

Пушилин: российские военные закрепились в зданиях завода «Востокмаш» в Артемовске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные закрепились в зданиях завода «Востокмаш» на севере Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, в настоящий момент российские силы продвигаются вглубь промзоны Артемовского завода по обработке металлов (АЗОМ), где расположено предприятие.

14 марта сообщалось, что бойцам частной военной компании «Вагнер» удалось взять под контроль одно из помещений «Востокмаша».

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Алевтина Запольская
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