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10:57, 17 марта 2023Экономика

Москвичи назвали идеальный размер зарплаты

«Работа.ру»: жители Москвы считают идеальной зарплату в 191 тысячу рублей

Фото: bluedog studio / Shutterstock / Fotodom

По мнению москвичей, опрошенных сервисом «Работа.ру», идеальной зарплатой стала бы сумма в 191 тысячу рублей в месяц. Результатами исследования поделился телеканал «Москва 24».

Желаемый размер выплат у мужчин и женщин различается: первые хотели бы получать 205 300 рублей, а вторые — 179 100 рублей. Самые большие суммы называют респонденты в возрасте 35-44 лет. По их мнению, идеальной стала бы зарплата в 211 200 рублей. При этом более молодые граждане (18-24 года) рассматривают сумму в 148 300 рублей.

Самые высокие ожидания у сотрудников сферы IT и телекоммуникаций. В среднем они хотели бы получать до 263 300 рублей. На втором месте расположились сотрудники сферы строительства с мечтой о зарплате в 222 600 рублей, на третьем — работники, связанные с ретейлом, торговлей и продажами, — 200 тысяч рублей. Работники производства и агропрома считают лучшей зарплату в 194 800 рублей, а работники сферы транспорта и логистики — 193 700 рублей.

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Москвичи также поделились своими мечтами и недовольством относительно рабочего процесса. Выяснилось, что каждый второй гражданин хотел бы работать в гибридном формате: частично из дома и частично из офиса. Еще 29 процентов респондентов предпочитают полную работу из офиса, а каждый пятый (22 процента) хотел бы работать на удаленке. При этом около 13 процентов респондентов рассказали, что недовольны всем на текущем месте работы.

Ранее аналогичный опрос провели по всей России. Согласно результатам, россияне считают идеальной зарплату в среднем в 181 тысячу рублей в месяц. При этом, по данным Anderida Financial Group, которая провела исследование, фактическая величина зарплаты в среднем по стране не превышает 60 тысяч рублей.

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Мария Грушко
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