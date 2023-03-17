Начальника МЧС Москвы освободили от должности

Начальника МЧС Москвы генерал-майора Желтова освободили от должности

Начальника главного управления МЧС по Москве генерал-майора Сергея Желтова освободили от должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ведомства.

По словам собеседника агентства, 7 марта 2023 года Желтова зачислили в распоряжение МЧС по Москве.

В июне 2022 года в столичном бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» произошел крупный пожар, которому был присвоен максимальный пятый ранг сложности. В результате происшествия пострадали пять человек, включая начальника столичного главка МЧС Желтова, которого госпитализировали с обширным инфарктом.

Сергей Желтов родился 28 сентября 1965 года в Брянской области. Он окончил Магаданский филиал Московской государственной юридической академии, Дальневосточную академию государственной службы, а также Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, получив таким образом три высших образования. 3 марта 2020 года Желтов возглавил столичный главк МЧС.