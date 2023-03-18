SAGO предложила обратить китайским ученым внимание на фотографии животных на рынке в Ухане

Научно-консультативная группа по происхождению новых патогенов (SAGO), подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дала рекомендации Китаю по расследованию происхождения COVID-19. Об этом пишут РИА Новости.

В SAGO заявили, что предоставленные китайскими исследователями данные содержат «исторические фотосвидетельства», которые отражают, что енотовидные собаки и другие животные в прошлом продавались на рынке в Ухане. При этом информация не может считаться убедительным доказательством происхождения SARS-CoV-2, но иллюстрирует, что на прилавках могли находиться восприимчивые к вирусу животные, которые впоследствии могли заразить людей.

«SAGO настоятельно рекомендует специалистам в Китае изучить источники происхождения животных и продуктов животного происхождения, представленных на рынке "Хуанань" непосредственно перед его закрытием и изъятием всех продуктов животного происхождения 1 января 2020 года», — сообщается в заявлении.

Команда ВОЗ планирует продолжить изучать все поступающие данные о коронавирусной инфекции и требует немедленно предоставить любую информацию, связанную с происхождением SARS-CoV-2.

В июне 2022 года SAGO призвала продолжить расследование теории об утечке коронавируса из лаборатории. Ученые отметили, что, исходя из имеющихся эпидемиологических данных, можно предположить, что предыдущие штаммы коронавируса имеют зоонозную природу, а его ближайшие генетически родственные вирусы — бета-коронавирусы, обнаруженные у летучих мышей-подковоносов в КНР в 2013 году и Лаосе в 2020-м.