Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:16, 18 марта 2023Наука и техника

Военный эксперт сообщил о способности российской ПВО сбивать снаряды Excalibur

Военный эксперт Мураховский: российские ЗРК показали способность сбивать снаряды Excalibur
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) продемонстрировали способность сбивать американские управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur. Об этом РИА Новости рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Он объяснил, что сложность уничтожения таких целей заключается в их размерах — длина Excalibur составляет всего один метр, а ее диаметр — 155 миллиметров. Для сравнения, длина ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в четыре раза больше.

Однако, отметил эксперт, комплексы противовоздушной обороны (ПВО) были доработаны с учетом их применения в спецоперации. В частности, для ЗРК «Тор-М2У/М2» были оперативно доработаны программные и аппаратные средства, повысив их возможность борьбы с самыми современными воздушными угрозами.

В январе РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что российскую систему ПВО в зоне проведения спецоперации усилят новейшими зенитными ракетно-пушечными комплектами «Панцирь-СМ», которые могут на большей дальности уничтожать дроны и снаряды РСЗО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию
Овечкин броском сбил шлем с вратаря соперников
Глава Крыма назвал присоединение полуострова символом нового миропорядка
SpaceX проиграла суд украинской «Старлинк»
В Китае заявили о недопустимости давления третьих стран на отношения с Россией
Литовский дипломат приехал во Владивосток на экскурсию по городу
В России увидели в государственном визите Си Цзиньпина громкий сигнал Западу
Посол Индонезии рассказал о возможных гарантиях для авиакомпаний России
Россиянка заметила главную примету наступления весны в московском парке
Военный эксперт сообщил о способности российской ПВО сбивать снаряды Excalibur
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.