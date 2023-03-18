Военный эксперт сообщил о способности российской ПВО сбивать снаряды Excalibur

Военный эксперт Мураховский: российские ЗРК показали способность сбивать снаряды Excalibur

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) продемонстрировали способность сбивать американские управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur. Об этом РИА Новости рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Он объяснил, что сложность уничтожения таких целей заключается в их размерах — длина Excalibur составляет всего один метр, а ее диаметр — 155 миллиметров. Для сравнения, длина ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в четыре раза больше.

Однако, отметил эксперт, комплексы противовоздушной обороны (ПВО) были доработаны с учетом их применения в спецоперации. В частности, для ЗРК «Тор-М2У/М2» были оперативно доработаны программные и аппаратные средства, повысив их возможность борьбы с самыми современными воздушными угрозами.

В январе РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что российскую систему ПВО в зоне проведения спецоперации усилят новейшими зенитными ракетно-пушечными комплектами «Панцирь-СМ», которые могут на большей дальности уничтожать дроны и снаряды РСЗО.