Назначенные Украиной власти Херсонской области пообещали избавиться от русского языка

Глава подконтрольной Украине военной администрации Херсонской области Александр Прокудин пообещал избавиться от русского языка в регионе. Об этом он написал в Telegram.

«Русского языка не будет в сфере общественной жизни Херсонской области. Не будет его на празднике Первого звонка, на вывесках учебных заведений, в органах государственной власти, не будет ее в меню моего любимого кафе на улице Суворова», — заявил Прокудин.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обвинил киевские власти в том, что они препятствуют выходу украинцев из гражданства. Он указал на то, что раньше киевские власти грозились лишить украинского гражданства тех, кто получил российское. Однако теперь они уверяют, что их граждане могут рассчитывать на «защиту украинского государства» даже в том случае, если те подадут заявление об отказе от гражданства Украины.

Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы по вопросу возвращения этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября.