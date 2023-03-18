Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:36, 18 марта 2023Россия

Матвиенко назвала условия для безопасности и сохранения суверенитета России

Спикер Совфеда Матвиенко назвала достижение целей СВО гарантией сохранения суверенитета РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, достижение целей спецоперации гарантирует сохранение суверенитета России и ее безопасность. По ее словам, РФ обладаем всем необходимым для этого. Этим мнением политик поделилась в своем блоге на сайте Совфеда в годовщину присоединения Крыма к России.

Матвиенко считает, что именно Россия и проводимая ей политика — главное препятствие на пути стремлений США и их сателлитов к установлению глобальной гегемонии. Спикер Совфеда подчеркнула. что девять лет назад присоединение Крыма к России стало событием исторического значения еще и потому, что и россияне, и международное сообщество убедилось: распад СССР не стал крахом исторической России.

По мнению сенатора, воссоединение Крыма с РФ также дало дополнительный импульс борьбе Донбасса и других регионов за право быть частью России.

Ранее Валентина Матвиенко выступила с призывом к участникам зерновой сделки использовать те 60 дней, на которое было продлено соглашение, для того, чтобы снять все имеющиеся преграды для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
В Чехии указали на российского «убийцу» американских установок на Украине
Великобритания удалила сотрудничавшего с RT журналиста из санкционного списка
Бельгия запланировала передать Украине 230 армейских автомобилей
Матвиенко назвала условия для безопасности и сохранения суверенитета России
Силовики заподозрили два московских бара в финансировании ВСУ
Тысячи сербов вышли на акцию протеста против плана Запада по Косово
Арестованный в Латвии автор русскоязычного YouTube-канала объявился в Москве
В НХЛ прокомментировали отказ игроков «Миннесоты» от акции в поддержку ЛГБТ
В России назвали для Запада срок выведения из-под санкций операций с удобрениями
Стало известно о продаже вина в одной из легендарных аптек Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.