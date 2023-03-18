Матвиенко назвала условия для безопасности и сохранения суверенитета России

Спикер Совфеда Матвиенко назвала достижение целей СВО гарантией сохранения суверенитета РФ

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, достижение целей спецоперации гарантирует сохранение суверенитета России и ее безопасность. По ее словам, РФ обладаем всем необходимым для этого. Этим мнением политик поделилась в своем блоге на сайте Совфеда в годовщину присоединения Крыма к России.

Матвиенко считает, что именно Россия и проводимая ей политика — главное препятствие на пути стремлений США и их сателлитов к установлению глобальной гегемонии. Спикер Совфеда подчеркнула. что девять лет назад присоединение Крыма к России стало событием исторического значения еще и потому, что и россияне, и международное сообщество убедилось: распад СССР не стал крахом исторической России.

По мнению сенатора, воссоединение Крыма с РФ также дало дополнительный импульс борьбе Донбасса и других регионов за право быть частью России.

Ранее Валентина Матвиенко выступила с призывом к участникам зерновой сделки использовать те 60 дней, на которое было продлено соглашение, для того, чтобы снять все имеющиеся преграды для экспорта российского продовольствия и удобрений.