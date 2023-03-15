В ЕС заявили о принятии плана урегулирования по Косово

Cпецпредставитель ЕС Лайчак: Белград и Приштина приняли план урегулирования по Косово

Cпецпредставитель Евросоюза (ЕС) по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил о принятии плана урегулирования по Косово обеими сторонами в беседе с РТС. По его словам, на данный момент осталось лишь утвердить программу его реализации.

«У нас была встреча 27 февраля в Брюсселе и там достигнута договоренность, что нет больше потребности обсуждать текст нашего предложения, который опубликован на сайте ЕС», — рассказал Лайчак. При этом, по его словам, «доверие между сторонами слабое и обе стороны требуют гарантий». «Наша цель — договориться о полной реализации предложения», — подчеркнул он.