Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:25, 15 марта 2023Мир

В ЕС заявили о принятии плана урегулирования по Косово

Cпецпредставитель ЕС Лайчак: Белград и Приштина приняли план урегулирования по Косово

Фото: Florion Goga / Reuters

Cпецпредставитель Евросоюза (ЕС) по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил о принятии плана урегулирования по Косово обеими сторонами в беседе с РТС. По его словам, на данный момент осталось лишь утвердить программу его реализации.

«У нас была встреча 27 февраля в Брюсселе и там достигнута договоренность, что нет больше потребности обсуждать текст нашего предложения, который опубликован на сайте ЕС», — рассказал Лайчак. При этом, по его словам, «доверие между сторонами слабое и обе стороны требуют гарантий». «Наша цель — договориться о полной реализации предложения», — подчеркнул он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии заявили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске
В ЕС заявили о принятии плана урегулирования по Косово
Российские войска отработали тактику по уничтожению контрбатарейных радаров ВСУ
Названы регионы с самым большим количеством завещаний
Минтранс начал готовить ограничения для недобросовестных таксистов
В США раскрыли цель полета упавшего в Черное море дрона
Зеленский пообещал усилить оборону Артемовска
В Германии предупредили о риске полувековой модернизации армии
Учительница начальной школы зарезала бойфренда и зарыла тело в саду за домом
В Госдуме рассказали о запасном плане США на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.