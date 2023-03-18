Москвичам пообещали теплую погоду

Синоптик Вильфанд: с 20 марта воздух в Москве будет прогреваться до плюс 7-9 градусов

С понедельника, 20 марта, москвичей ожидает теплая погода. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, воздух в российской столице будет прогреваться до плюс 7-9 градусов. При этом синоптик отметил, что погода будет без ясного неба, а давление ожидается около нормы.

По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник температура воздуха достигнет плюс 5-7 градусов по Цельсию, во вторник — плюс 3-8 градусов. В среду и четверг ожидается 4-9 градусов выше нуля.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что в Московский регион весенняя погода придет не раньше середины апреля. Он пояснил, что за прошедшую зиму осадков выпало больше нормы, что стало препятствием для раннего наступления весны. «Если бы не было снега, то температура была бы примерно на три градуса выше», — отметил научрук Гидрометцентра.