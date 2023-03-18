Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию

NYT: авиакомпании США попросили власти запретить конкурентам полеты через Россию

Авиакомпании США, которые не имеют возможности летать над российской территорией, захотели запретить такие полеты иностранным конкурентам, о чем попросили Белый дом и конгресс. Об этом сообщает газета The New York Times.

Так, из-за потери полярных маршрутов американские компании изменили планы транс-тихоокеанских рейсов, сократили количество пассажиров и грузов, а также отложили запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и другие города. Вследствие этого перевозчики США терпят убытки, потому что иностранные конкуренты, имеющие возможность летать через Россию, перевозят пассажиров быстрее и за более низкую цену.