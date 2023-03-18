Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:35, 18 марта 2023Мир

Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию

NYT: авиакомпании США попросили власти запретить конкурентам полеты через Россию

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Авиакомпании США, которые не имеют возможности летать над российской территорией, захотели запретить такие полеты иностранным конкурентам, о чем попросили Белый дом и конгресс. Об этом сообщает газета The New York Times.

Так, из-за потери полярных маршрутов американские компании изменили планы транс-тихоокеанских рейсов, сократили количество пассажиров и грузов, а также отложили запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и другие города. Вследствие этого перевозчики США терпят убытки, потому что иностранные конкуренты, имеющие возможность летать через Россию, перевозят пассажиров быстрее и за более низкую цену.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила решение МУС об «аресте» Путина
Тайвань зафиксировал приближение 26 летательных аппаратов Китая
Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию
Уничтожение «Ланцетом» украинской РСЗО RM-70 показали на видео
Хирург рассказал об эффективной профилактике тромбоза
Российский футболист рассказал о зарплате в 20 тысяч рублей
Стало известно о судьбе легендарной аптеки во время немецких погромов в Москве
Оценены последствия для военного потенциала ЕС от поставок вооружения Украине
В конгрессе США обвинили Трампа в сокрытии дорогих подарков
Российские военные отбили атаку ВСУ в Харьковской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.