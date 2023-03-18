Школьник подорвал Вечный огонь в Подмосковье и попал на видео

В Можайске 11-летний школьник закинул в Вечный огонь огнетушитель и попал на видео

11-летний школьник из Подмосковья подорвал мемориал Вечного огня и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Происшествие произошло в Можайске возле Дома детского творчества на улице Желябова, мальчик закинул в мемориал автомобильный огнетушитель. В результате шума от взрыва сторож выбежала на улицу и заметила над Вечным огнем в сквере густой дым. Прибывшие на место представители правоохранительных органов обнаружили в потухшем памятнике разорванный порошковый огнетушитель.

Полицейские вычислили хулигана по записи с камер видеонаблюдения, после чего отправились домой к малолетнему нарушителю. Ребенка допросили и поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

В феврале 2023 года крымский суд установил вину 29-летнего жителя республики в осквернении Вечного огня. Мужчина был приговорен к 200 часам исправительных работ.