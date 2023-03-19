Бастрыкин поручил оценить слова министра ФРГ о возможности «ареста» Путина

Бастрыкин поручил оценить слова министра ФРГ о возможности ареста россиян в Германии

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку словам министра юстиции ФРГ об аресте граждан России на территории Германии. Об этом в воскресенье, 19 марта, «Ленте.ру» сообщили ведомстве.

Центральный аппарат СКР проверит высказывания немецкого министра Марко Бушмана о намерении выполнить незаконное требование Международного уголовного суда (МУС) в отношении российских граждан. Бушман заявил, что после запроса МУС в Германии будет действовать ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

17 марта стало известно о решении МУС выдать ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

ФРГ входит в список государств-членов МУС, которые должны арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее поприветствовал решение МУС.