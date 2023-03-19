Медика из Чехии тяжело ранили в Донбассе

Чешское радио: медик из Чехии получил тяжелые ранения в Донбассе

Медик из Чехии, который в составе международной группы врачей помогал раненым военным Вооруженных сил Украины (ВСУ), получил тяжелые ранения. Это произошло на линии соприкосновения в Донбассе, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.

Серьезные повреждения мужчине нанесла артиллерийская шрапнель, когда тот пытался вынести раненого из зоны обстрела. По данным источников, состояние раненого удалось стабилизировать, однако оно по-прежнему оценивается как тяжелое. Пострадавшего планируют перевезти на лечение в Чехию.

Ранее на территории Донецкой народной республики ранили медицинского работника из США. Уточнялось, что он пострадал от взрыва боекомплекта, когда сжигал вещи погибших солдат ВСУ в одном из медицинских учреждений. Тогда же, по словам подполковника Народной милиции ЛНР, несовместимое с жизнью ранение получил технический работник здания.