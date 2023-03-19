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16:53, 19 марта 2023Россия

В России объяснили значение визита Путина в Мариуполь

Депутат Чепа объяснил визит Путина в Мариуполь контролем за восстановлением города

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, чтобы лично убедиться в том, как идет восстановление разрушенного в результате военных действий населенного пункта. Значение визита главы государства в беседе с «Лентой.ру» объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Президент решил лично познакомиться с тем, как идут дела по восстановлению города, как было обозначено, что он сам проехал по городу, соблюдая все правила. Это означает, что он решил познакомиться с положением города из окна своего автомобиля, затем он осмотрел одну квартиру в новостройке в новом доме. Если этого достаточно для получения картины по восстановлению города, наверное, это правильно. Одних докладов помощников о том, как обстоят дела, как они все хорошо работают, явно недостаточно. Надо во все вникать и все видеть», — сказал депутат.

Это делается не для сигнала Западу, это делается для людей. Сигнал Западу, Киеву — это дело десятое

Алексей Чепадепутат Госдумы

Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Мариуполь, сообщила в воскресенье, 19 марта, пресс-служба Кремля. Он прилетел в город на вертолете. За рулем автомобиля президент объехал несколько районов города. Он осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра, памятные места Мариуполя.

Во время поездки вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал президенту о строительных и восстановительных работах в городе и окрестностях. Речь шла, в частности, о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений, отметили в Кремле. Также политик пообщался с местными жителями. По приглашению одной из семей президент зашел к ней домой. Это была первая поездка российского лидера в Донбасс.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что перемещения главы государства по городу не были спланированы, как и его поход в гости к местным жителям. «Это было абсолютно спонтанно», — отметил он.

Мариуполь перешел под контроль России после продолжительных боев в мае 2022 года. В результате боевых действий город был практически полностью разрушен.

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Варвара Кошечкина
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