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00:57, 19 марта 2023Экономика

Финансист раскрыл риски хранения наличных долларов

Финансист Голубовский предупредил россиян о рисках хранения наличных долларов
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Аналитик компании «Золотой монетный дом», финансист Дмитрий Голубовский раскрыл риски хранения наличных долларов. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

По его словам, среди ключевых рисков вероятность «грабежа со стороны злоумышленников». Он подчеркнул, что банковские ячейки также от этого не застрахованы. «Во-вторых, власти США вас тоже могут ограбить, запретив напечатанные для России доллары», — сказал он.

Голубовский напомнил, что власти Соединенных Штатов ведут учет всех выпущенных наличных долларов по их серийным номерам. Он подчеркнул, что наличные доллары активно ввозились в Россию до начала специальной военной операции на Украине. По его словам, в связи с этим американским регуляторным органом будет легко отследить оборот данных купюр на российском внутреннем рынке.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с «Лентой.ру» поделился прогнозом по курсу на март. Он сообщил, что серьезных изменений не предвидится, однако, скорее всего, россиян ожидает небольшое ослабление национальной валюты — до 76-77 рублей за доллар.

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Марина Совина
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