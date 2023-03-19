Финансист раскрыл риски хранения наличных долларов

Финансист Голубовский предупредил россиян о рисках хранения наличных долларов

Аналитик компании «Золотой монетный дом», финансист Дмитрий Голубовский раскрыл риски хранения наличных долларов. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

По его словам, среди ключевых рисков вероятность «грабежа со стороны злоумышленников». Он подчеркнул, что банковские ячейки также от этого не застрахованы. «Во-вторых, власти США вас тоже могут ограбить, запретив напечатанные для России доллары», — сказал он.

Голубовский напомнил, что власти Соединенных Штатов ведут учет всех выпущенных наличных долларов по их серийным номерам. Он подчеркнул, что наличные доллары активно ввозились в Россию до начала специальной военной операции на Украине. По его словам, в связи с этим американским регуляторным органом будет легко отследить оборот данных купюр на российском внутреннем рынке.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с «Лентой.ру» поделился прогнозом по курсу на март. Он сообщил, что серьезных изменений не предвидится, однако, скорее всего, россиян ожидает небольшое ослабление национальной валюты — до 76-77 рублей за доллар.