Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:03, 19 марта 2023Россия

Кадыров объяснил смысл слова «дон» в своей речи

Кадыров заявил, что использует слово «дон» для связи слов в предложении

Кадр: Telegram-канал «Пул N3»

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил смысл слова «дон», которое он регулярно использует в своей речи. Соответствующий фрагмент телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Telegram.

Политик объяснил, что слово «дон» равнозначно словосочетанию «короче говоря». Оно применяется, как правило, для связи слов в предложении и не имеет какого-либо конкретного значения.

«Просто для связки слов. И акцент, что я чеченец, тоже обозначаю этим. И больше ничего», — заявил глава региона.

14 февраля Кадыров опубликовал стихи про западные СМИ, ядерную бяку и слово «дон». В них иронично обыгрывались воображаемые новостные заметки и видеоролики иностранных изданий, в которых Кадырову приписываются деяния по переустройству мира.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США сочли неприемлемым перемирие на Украине
Россиянин случайно выбросил в окно ключи от дома и погиб при спуске с 6-го этажа
Устроившего пожар рядом с АЗС российского студента задержали
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Рейтинг Макрона упал до рекордного минимума на фоне пенсионной реформы
Украинский военный рассказал о тактике ЧВК «Вагнер» под Артемовском
Российского подростка насмерть придавило мешком с зерном
В Подмосковье молодая мать предложила таксисту расплатиться с ним интимом
Кадыров объяснил смысл слова «дон» в своей речи
Загоревшийся в центре Москвы автомобиль попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.