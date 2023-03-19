Кадыров объяснил смысл слова «дон» в своей речи

Кадыров заявил, что использует слово «дон» для связи слов в предложении

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил смысл слова «дон», которое он регулярно использует в своей речи. Соответствующий фрагмент телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Telegram.

Политик объяснил, что слово «дон» равнозначно словосочетанию «короче говоря». Оно применяется, как правило, для связи слов в предложении и не имеет какого-либо конкретного значения.

«Просто для связки слов. И акцент, что я чеченец, тоже обозначаю этим. И больше ничего», — заявил глава региона.

14 февраля Кадыров опубликовал стихи про западные СМИ, ядерную бяку и слово «дон». В них иронично обыгрывались воображаемые новостные заметки и видеоролики иностранных изданий, в которых Кадырову приписываются деяния по переустройству мира.