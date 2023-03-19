В ЕС усомнились в скором принятии Украины в блок

Бывший глава ЕК Юнкер усомнился в скором принятии Украины в ЕС до завершения конфликта

Украину вряд ли смогут принять в Европейский союз (ЕС) в ближайшее время, усомнился бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Его слова приводит газета Kurier.

«Я весьма раздосадован неосторожностью многих политиков, в том числе западных, которые обещают Украине скорое присоединение к Евросоюзу. Я такого варианта не вижу», — заявил он.

По его словам, Киев не может стать членом Евросоюза до завершения военного конфликта и проведения необходимых для вступления реформ, что произойдет нескоро. При этом он считает весьма вероятным, что в долгосрочной перспективе Киев войдет в ЕС.

Юнкер также выступил за поддержку контактов с Москвой и Пекином и призвал подавать сигналы о готовности к диалогу.

Ранее экс-глава Европарламента Мартин Шульц назвал причины, мешающие Украине вступить в блок. По его словам, этим событиям препятствует внешняя политика Польши и Венгрии. Кроме того, политик заявил, что скептически относится к ускоренному присоединению страны к Евросоюзу.

