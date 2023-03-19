В Астрахани учительница хотела насильно подстричь школьника и попала на видео

В Астрахани классный руководитель хотела насильно подстричь школьника с отросшими волосами

В Астрахани преподавательница хотела насильно подстричь школьника с отросшими волосами и попала на видео. Его публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На размещенных кадрах видно, как учительница заламывает руки школьнику, который пытается противостоять педагогу. Мальчик отобрал у нее ножницы и попытался уйти, но женщина вновь схватила ребенка, пытаясь усадить на стул. Впоследствии ученику удалось покинуть помещение.

В свою очередь, издание Inastrakhan.ru сообщает, что классный руководитель ранее делала восьмикласснику замечания по поводу внешнего вида, но он не принял их к сведению. При этом в управлении образования Астрахани сообщили, что преподавательница действовала без злого умысла. В то же время отмечается, что родители школьника не имеют претензий к учительнице.

Ранее в марте сообщалось, что в Нижнем Тагиле учитель ОБЖ из школы №58 во время урока ударил двух пятиклассников. На попавших в сеть кадрах видно, как россиянин бьет одного из школьников палкой. Другой ученик получает удар рукой по голове.