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13:05, 19 марта 2023Россия

В Астрахани учительница хотела насильно подстричь школьника и попала на видео

В Астрахани классный руководитель хотела насильно подстричь школьника с отросшими волосами

В Астрахани преподавательница хотела насильно подстричь школьника с отросшими волосами и попала на видео. Его публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На размещенных кадрах видно, как учительница заламывает руки школьнику, который пытается противостоять педагогу. Мальчик отобрал у нее ножницы и попытался уйти, но женщина вновь схватила ребенка, пытаясь усадить на стул. Впоследствии ученику удалось покинуть помещение.

В свою очередь, издание Inastrakhan.ru сообщает, что классный руководитель ранее делала восьмикласснику замечания по поводу внешнего вида, но он не принял их к сведению. При этом в управлении образования Астрахани сообщили, что преподавательница действовала без злого умысла. В то же время отмечается, что родители школьника не имеют претензий к учительнице.

Ранее в марте сообщалось, что в Нижнем Тагиле учитель ОБЖ из школы №58 во время урока ударил двух пятиклассников. На попавших в сеть кадрах видно, как россиянин бьет одного из школьников палкой. Другой ученик получает удар рукой по голове.

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Алина Гостева
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