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09:37, 10 марта 2023Россия

Российский учитель ударил двух пятиклассников во время урока и попал на видео

В Нижнем Тагиле уволили учителя ОБЖ, ударившего двух пятиклассников во время урока

В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ из школы №58 во время урока ударил двух пятиклассников. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

На попавших в сеть кадрах видно, как россиянин бьет одного из школьников палкой. Другой ученик получает удар рукой по голове. Причина действий россиянина не уточняется. Получили ли дети какие-либо травмы, неизвестно.

Позже в беседе с Ura.ru замдиректора по учебной работе школы Ольга Шадрина заявила, что учителя уже уволили. Сейчас в учебном заведении проходит проверка по факту произошедшего.

Ранее в Москве руководитель кадетского класса избил одного из учеников. На видео, снятом одноклассниками ребенка, видно, как мужчина в военной форме схватил школьника с длинными волосами и выволок в коридор, где они оба упали на пол. После этого россиянин сел на подростка сверху и начал его бить. Позже директор учебного заведения сообщил «Ленте.ру», что мальчик нарушал дисциплину на уроке и не реагировал на замечания учителя. Однако он подчеркнул, что применение физической силы к детям недопустимо, поэтому учитель был уволен.

Константин Лысяков
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