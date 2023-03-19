Президент России рассказал о будущем мирного урегулирования ситуации на Украине

Путин: будущее мирного урегулирования на Украине зависит от готовности вести диалог

Президент России Владимир Путин в статье для китайской газеты «Жэньминь жибао», текст которой опубликован на сайте Кремля, рассказал, что будущее процесса мирного урегулирования ситуации на Украине зависит от того, на сколько все стороны конфликта окажутся готовы вести диалог.

«Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что западные государства ставят России всевозможные ультиматумы, что демонстрирует их незаинтересованность в том, чтобы искать выход из сложившейся ситуации.

Ранее российский лидер рассказал, что НАТО хочет придать своей деятельности глобальный охват. Он также указал на стремление альянса проникнуть в Азиатско-Тихоокеанский регион.