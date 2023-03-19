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23:18, 19 марта 2023Россия

Путин заявил о попытке НАТО придать своей деятельности глобальный охват

Президент России Путин заявил, что НАТО хочет придать своей деятельности глобальный охват

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в статье для китайской газеты «Жэньминь жибао», текст которой опубликован на сайте Кремля, рассказал, что НАТО хочет придать своей деятельности глобальный охват. Он также указал на стремление альянса проникнуть в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Глава государства указал на то, что украинский кризис, спровоцированный западными странами, не является единственным проявлением их намерений сохранить доминирование на международной арене и однополярный мир.

«Нельзя не понимать, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сказано в статье.

По мнению Путина, Запад намерен раздробить общеевразийское пространство на ряд «эксклюзивных клубов» и военных блоков, целью которых станет сдерживание развития тех стран, которые противостоят ему. При этом он пообещал, что западным государствам не удастся добиться этих целей.

Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский назвал условие вступления в конфликт с Россией. По его словам, это произойдет при проигрыше Киева.

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Марина Совина
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