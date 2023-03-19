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17:48, 19 марта 2023Бывший СССР

Сальдо понадеялся на скорый приезд Путина в Херсонскую область

Врио главы Херсонской области Сальдо понадеялся на скорый приезд Путина в регион

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо понадеялся на скорый приезд президента России Владимира Путина в регион. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик высказался на данную тему после посещения Путиным Крыма и Мариуполя в Донецкой народной республике. Указанный визит он назвал знаковым событием и отметил, что ожидает увидеть главу государства на Херсонщине.

«Не сомневаюсь, что в скором времени президент приедет на Херсонщину проверить, как реализуется его идея строительства нового города на Арабатской стрелке», — указал он в публикации.

Ранее 19 марта сообщалось, что Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Мариуполь. Он прилетел в город на вертолете. За рулем автомобиля президент объехал несколько районов города. Он осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра, памятные места Мариуполя.

18 марта президент посетил Крым в годовщину включения полуострова в состав России. Он прибыл в Севастополь на открытие школы искусств и центра «Корсунь».

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Карина Черных
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