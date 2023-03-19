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12:02, 19 марта 2023Россия

Домашнюю пуму заживо сожгли в Подмосковье

В Одинцовском округе неизвестные заживо сожгли домашнюю пуму

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Одинцовском округе Московской области неизвестные заживо сожгли домашнюю пуму. Злоумышленники подожгли вольер, и животное погибло, сообщили в подмосковной прокуратуре.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь в на 15 марта. Друг владельца пумы рассказал KP.RU, что жалоб на двухлетнюю Симбу не поступало. При этом животное никогда не покидало участок дома.

В отношении злоумышленников завели уголовное дело. Сейчас специалисты проводят доследственную проверку. Мероприятия по расследованию гибели животного от рук живодеров находятся на контроле прокуратуры, уточнили в ведомстве.

Ранее под Санкт-Петербургом неизвестный живодер украл кота, расчленил его и сделал приманкой на хищника. Когда владельцы отправились в лес на поиски кота, то обнаружили деревянный ящик, в который неизвестный живодер сложил их расчлененного питомца. Ящик использовался в качестве капкана на других хищников, а останки украденного питомца — как приманка.

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Нина Ташевская
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