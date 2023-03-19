В Британии заявили, что США прекратят поддерживать Киев при возникновении новых интересов

США прекратят поддерживать Украину при возникновении новых политических интересов. Об этом рассказал британский обозреватель Guardian Рандип Рамеш. По его мнению, Киев могут ждать различные последствия действий Вашингтона.

«Вашингтон порвал со старыми союзниками, чтобы преследовать свои интересы в Ираке. Его поддержка Киева столь же условна», — отметил журналист.

Рамеш объяснил, что, цель вторжения США в Ирак заключалась в поддержании господства на Ближнем Востоке. При этом союзники Вашингтона были недовольны этой войной. Тогда Белый дом принял позицию, по которой партнеры «либо с нами, либо против нас».

Обозреватель также считает, что Штаты были готовы прекратить взаимодействие с союзниками, чтобы «бомбить Ближний Восток в устраивающей их форме». Это говорит о том, что для Вашингтона политический успех превалирует над моральными принципами.

По этому же принципу у США может измениться отношение и к Украине. У поддержки Киева со стороны Вашингтона есть свои границы, поскольку отправка солдат на Украину приведет к третьей мировой войне. Представители американского лидера Джо Байдена уже говорили про планы о порядке на Восточно-Европейской равнине после конфликта, и это заставляет нервничать Киев.

18 марта американский обозреватель Джош Хаммер заявил, что Украине придется решать территориальные споры с Россией без помощи Вашингтона, если к власти придут политики, настроенные против поддержки Киева. Он привел в пример губернатора штата Флорида Рона Десантиса, которого американские СМИ называют возможным кандидатом на грядущих президентских выборах. Политик заявил, что конфликт на Украине не является национальным интересом США.