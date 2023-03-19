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10:48, 19 марта 2023Бывший СССР

На Украине предрекли ужесточение мобилизации

Бывший премьер Украины Азаров заявил, что Киев готовится ужесточить мобилизацию
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что Киев готовится ужесточить процесс мобилизации. Об этом он заявил на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Теперь будут не просто вручать повестки на руки. Теперь будут массово всех паковать, везти в военкомат, а оттуда сразу в учебку на пару дней и на передовую», — предрек политик.

На его взгляд, подобное решение связано с серьезным дефицитом живой силы.

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1 марта 2023

Ранее Верховная Рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.

6 марта министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что мобилизационный план на Украине еще не завершен. По его словам, власти страны еще не выполнили план по мобилизации, принятый с момента имплементации Верховной Радой указа президента Украины Владимира Зеленского о введении военного положения.

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Варвара Кошечкина
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